Оккупанты ночью атаковали Чернобаевку: пытались добить то, что не забрали — ОК Юг

14 ноября, 14:34
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Оккупанты обстреляли Чернобаевку (Фото:Википедия)

Оккупанты обстреляли Чернобаевку (Фото:Википедия)

В ночь на понедельник, 14 ноября, российские оккупанты атаковали Чернобаевку в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, войска РФ «пытаются добить то, что не вывезли, не смогли забрать».

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В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

https://www.youtube.com/watch?v=8nketWapq0c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка

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