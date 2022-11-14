Оккупанты ночью атаковали Чернобаевку: пытались добить то, что не забрали — ОК Юг 14 ноября, 14:34 Оккупанты обстреляли Чернобаевку (Фото:Википедия)

В ночь на понедельник, 14 ноября, российские оккупанты атаковали Чернобаевку в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, войска РФ «пытаются добить то, что не вывезли, не смогли забрать».

Видео дня

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

