Реквизита для сериала уже нет. Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома Чернобаевки

29 октября, 12:17
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С аэродрома Чернобаевки оккупанты вывезли всю технику (спутниковые снимки) (Фото:Tim Erhart/Twitter)

С аэродрома Чернобаевки оккупанты вывезли всю технику (спутниковые снимки) (Фото:Tim Erhart/Twitter)

Издание Defence Express опубликовало спутниковые снимки компании SatelLogic, сделанные 27 октября над аэродромом Чернобаевки Херсонской области. Они свидетельствуют о том, что российские войска вывели оттуда всю технику.


На фото видны только заброшенные окопы для техники, которыми перерыт аэродром. Именно в них оккупанты пытались скрыть свою технику от регулярного «хлопка». А сам объект был важным командным пунктом группировки армии РФ, а также многих формирований и соединений, в том числе 22 армейского корпуса, 7-й десантно-штурмовой дивизии, 127-й отдельной бригады разведки и 20-й мотострелковой дивизии.

Видео дня

Таким образом, из Чернобаевки окончательно был выведен штаб командования группировки и, очевидно, выведена как минимум часть подразделений, занимавшихся охраной объекта.

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«В то же время мотивы выхода армии России из Чернобаевки вполне очевидны, от нее до линии столкновения осталось около 20 километров, что делает ее прифронтовой зоной», — объясняет издание.

Небольшой поселок Чернобаевка под Херсоном стал известен на весь мир, благодаря рекордным поражениям российской армии поблизости.

Дошло до того, что оккупанты паникуют от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать «пушечным мясом».

Tim Erhart/Twitter
Фото: Tim Erhart/Twitter
Tim Erhart/Twitter
Фото: Tim Erhart/Twitter

В октябре на оккупированной части Херсонской области российский диктатор Путин объявил «военное положение», а саму область оккупанты закрыли на въезд. В то же время появилось много новостей о том, что власть выезжает из самого Херсона и других городов на правом берегу Днепра. Коллаборанты призывали делать то же самое и рядовых граждан, а сами взялись вывозить разные «ценности» — от памятника Александру Суворову до гроба с останками Григория Потемкина.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.

https://www.youtube.com/embed/1QAE-1sk7Ro
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Аэродром Херсонская область Спутниковые снимки Российские военные Бегство Российская техника Война России против Украины Чернобаевка

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