Реквизита для сериала уже нет. Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома Чернобаевки 29 октября, 12:17 С аэродрома Чернобаевки оккупанты вывезли всю технику (спутниковые снимки) (Фото:Tim Erhart/Twitter)

Издание Defence Express опубликовало спутниковые снимки компании SatelLogic, сделанные 27 октября над аэродромом Чернобаевки Херсонской области. Они свидетельствуют о том, что российские войска вывели оттуда всю технику.





На фото видны только заброшенные окопы для техники, которыми перерыт аэродром. Именно в них оккупанты пытались скрыть свою технику от регулярного «хлопка». А сам объект был важным командным пунктом группировки армии РФ, а также многих формирований и соединений, в том числе 22 армейского корпуса, 7-й десантно-штурмовой дивизии, 127-й отдельной бригады разведки и 20-й мотострелковой дивизии.

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Таким образом, из Чернобаевки окончательно был выведен штаб командования группировки и, очевидно, выведена как минимум часть подразделений, занимавшихся охраной объекта.

«В то же время мотивы выхода армии России из Чернобаевки вполне очевидны, от нее до линии столкновения осталось около 20 километров, что делает ее прифронтовой зоной», — объясняет издание.

Небольшой поселок Чернобаевка под Херсоном стал известен на весь мир, благодаря рекордным поражениям российской армии поблизости.

Дошло до того, что оккупанты паникуют от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать «пушечным мясом».

Фото: Tim Erhart/Twitter

Фото: Tim Erhart/Twitter

В октябре на оккупированной части Херсонской области российский диктатор Путин объявил «военное положение», а саму область оккупанты закрыли на въезд. В то же время появилось много новостей о том, что власть выезжает из самого Херсона и других городов на правом берегу Днепра. Коллаборанты призывали делать то же самое и рядовых граждан, а сами взялись вывозить разные «ценности» — от памятника Александру Суворову до гроба с останками Григория Потемкина.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.