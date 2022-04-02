14 раз — не предел. Военный эксперт предполагает, что оккупанты и дальше будут терять технику в Чернобаевке 2 апреля, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Российские вертолеты на взлетной полосе Херсонского аэропорта, 16 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия будет продолжать предпринимать попытки закрепиться в Чернобаевке, а Вооруженные силы Украины будут громить их еще не раз.

«Они и дальше [там] будут терять свою технику. Это единственное место, где можно сосредоточить технику и вооружение для дальнейшего развития наступления. Наши очень точно и своевременно наносят поражения», — отметил эксперт в эфире Радио НВ.

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Проблемы по этому направлению возникнут, если оккупанты закрепятся в Чернобаевке и начнут оттуда наступление, добавил эксперт:

«Пока мы успеваем их громить на этапе, когда они только зашли и еще не успели развернуться, мы контролируем ситуацию. Но это единственное место, привязанное к Антоновскому мосту, позволяющее начать наступательные действия на Николаев и Вознесенск».

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович в соцсетях сообщил, что ВСУ атаковали оккупантов в Чернобаевке в 13-й и 14-й раз. Напомним, 2 апреля - 38-й день войны России против Украины.

Разгромы авиации врага, дислоцированной на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области, уже стали мемом.

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