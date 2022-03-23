В Чернобаевке местные жители сожгли «гумпомощь» от РФ — видео
Местные жители отказались принимать подачки от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео @SputnikATO/Twitter)
Жители поселка Чернобаевка в Белозерском районе Херсонской области сожгли так называемую «гуманитарную помощь» от российских захватчиков.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях в среду, 23 марта.
На нем видны несколько мешков с какой-то крупой, которые люди сложили в кучу и подожгли.
«Оккупанты пытались раздать свою „гуманитарку“, никто не взял. Они оставили ее и уехали. Местные пришли и сожгли ее», — говорится в описании к видео.
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