В Чернобаевке местные жители сожгли «гумпомощь» от РФ — видео

23 марта, 17:11
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Местные жители отказались принимать подачки от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео @SputnikATO/Twitter)

Местные жители отказались принимать подачки от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео @SputnikATO/Twitter)

Жители поселка Чернобаевка в Белозерском районе Херсонской области сожгли так называемую «гуманитарную помощь» от российских захватчиков.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях в среду, 23 марта.

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На нем видны несколько мешков с какой-то крупой, которые люди сложили в кучу и подожгли.

«Оккупанты пытались раздать свою „гуманитарку“, никто не взял. Они оставили ее и уехали. Местные пришли и сожгли ее», — говорится в описании к видео.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка

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