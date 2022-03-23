В Чернобаевке местные жители сожгли «гумпомощь» от РФ — видео 23 марта, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Местные жители отказались принимать подачки от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео @SputnikATO/Twitter)

Жители поселка Чернобаевка в Белозерском районе Херсонской области сожгли так называемую «гуманитарную помощь» от российских захватчиков.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях в среду, 23 марта.

На нем видны несколько мешков с какой-то крупой, которые люди сложили в кучу и подожгли.

«Оккупанты пытались раздать свою „гуманитарку“, никто не взял. Они оставили ее и уехали. Местные пришли и сожгли ее», — говорится в описании к видео.

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В Чернобаевке жгут не только авиацию. Оккупанты пытались раздать свою гуманитарку, никто не взял. Они оставили её и уехали. Местные пришли и сожгли ее. pic.twitter.com/T1v5vGDrkr — ⚡️Спутник News АТО 🇺🇦 (@SputnikATO) March 23, 2022

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