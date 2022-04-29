Не поделили награбленное. Буряты и чеченцы устроили перестрелку под Чернобаевкой — разведка 29 апреля, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Российские военные конфликтуют между собой и недовольны условиями (иллюстративное фото) (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

В Херсонской области произошла перестрелка между российскими оккупантами чеченской и бурятской национальности. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Обновлено в 23:30. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live заявил, что «буряты победили».

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По данным ГУР, конфликт произошел во временно захваченной Киселевке Чернобаевской сельской громады. В ночной перестрелке участвовали более 50 человек с каждой стороны, количество пострадавших и погибших неизвестно.



Украинская разведка считает, что причина конфликта — в нежелании бурятов идти в наступление и «неравенстве» условий с «кадыровцами». Другая причина — неравномерное распределение награбленного: последние получают больше всего выгоды от мародерства.

«["Кадыровцы"] вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве „заградительных отрядов“. Их задача — побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать», — напомнили в ГУР.

Также сообщается, что из-за нежелания участвовать в наступлении произошел конфликт между командирами и личным составом подразделений российских войск во временно захваченной Федоровке Запорожской области. Оккупанты жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получение согласия на участие в боях. Российским контрактникам врали, что украинцы не будут сопротивляться, а на занятых территориях они получат жилье и смогут «спокойно пройти службу».



«Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись», — добавили в разведке.

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