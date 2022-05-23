Зафиксировано девять «приходов». Оккупанты обстреляли с территории страны-агрессора РФ приграничья Черниговской области — командование Север

23 мая, 11:17
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ночью, в понедельник, 23 мая враг обстрелял с территории страны-агрессора России границы Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает оперативное командование Север.

Около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано шесть «приходов» с территории РФ в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся предварительно из миномета 120-го калибра.

Видео дня
https://www.facebook.com/kommander.nord/photos/a.789318364582297/2152885868225533/

Уже около полуночи зафиксировали еще три «прихода», вероятно, из миномета калибра 120-мм в район населенного пункта Нововасиловка.

https://www.youtube.com/watch?v=RzZH29BxWbA

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Черниговская область Война России против Украины

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