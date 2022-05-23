Зафиксировано девять «приходов». Оккупанты обстреляли с территории страны-агрессора РФ приграничья Черниговской области — командование Север
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Ночью, в понедельник, 23 мая враг обстрелял с территории страны-агрессора России границы Черниговской области.
Война России против Украины — главные события 23 мая
Об этом сообщает оперативное командование Север.
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Уже около полуночи зафиксировали еще три «прихода», вероятно, из миномета калибра 120-мм в район населенного пункта Нововасиловка.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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