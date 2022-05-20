«Зафиксировали восемь прилетов». Села Черниговской области обстреляли с территории России
Черниговская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Утром в пятницу, 20 мая, с территории страны-агрессора России обстреляли пограничное село Сеньковка, Черниговской области.
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Об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Суспільне.
По ее словам, обстрел велся из минометов 120 калибра. В общей сложности зафиксировали восемь прилетов.
Кроме того, 19 мая россияне обстреляли Гремяч. Обстрелы производились, вероятно, из минометов.
«Это были единичные случаи. В течение суток», — сказала Шеховцова.
В обоих случаях жертв и травмированных нет.
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