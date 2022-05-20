«Зафиксировали восемь прилетов». Села Черниговской области обстреляли с территории России 20 мая, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Черниговская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Утром в пятницу, 20 мая, с территории страны-агрессора России обстреляли пограничное село Сеньковка, Черниговской области.

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Об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Суспільне.

По ее словам, обстрел велся из минометов 120 калибра. В общей сложности зафиксировали восемь прилетов.

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Кроме того, 19 мая россияне обстреляли Гремяч. Обстрелы производились, вероятно, из минометов.

«Это были единичные случаи. В течение суток», — сказала Шеховцова.

В обоих случаях жертв и травмированных нет.

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