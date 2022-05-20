«Зафиксировали восемь прилетов». Села Черниговской области обстреляли с территории России

20 мая, 10:18
Цей матеріал також доступний українською
Черниговская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Черниговская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Утром в пятницу, 20 мая, с территории страны-агрессора России обстреляли пограничное село Сеньковка, Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Суспільне.

По ее словам, обстрел велся из минометов 120 калибра. В общей сложности зафиксировали восемь прилетов.

Видео дня
Читайте также:
Большая ошибка. Секретарь СНБО Данилов назвал войну в Украине следствием политики Запада, сделавшего в 1990-е ставку на Россию — интервью НВ

Кроме того, 19 мая россияне обстреляли Гремяч. Обстрелы производились, вероятно, из минометов.

https://www.youtube.com/embed/pb_bHH9uewk

«Это были единичные случаи. В течение суток», — сказала Шеховцова.

В обоих случаях жертв и травмированных нет.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Обстрел Черниговская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X