Черниговская область попала под огонь оккупантов из минометов 10 июня, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Черниговскую область (Фото:Генштаб)

Утром 10 июня российские оккупанты из минометов обстреляли территорию Сумской области.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

Пограничники зафиксировали более 20 приходов в направлении населенного пункта Гремяч.

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Потерь среди личного состава и техники нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты ночью обстреляли из минометов территорию Сумской области.

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