Черниговская область попала под огонь оккупантов из минометов
Оккупанты обстреляли Черниговскую область (Фото:Генштаб)
Утром 10 июня российские оккупанты из минометов обстреляли территорию Сумской области.
Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.
Пограничники зафиксировали более 20 приходов в направлении населенного пункта Гремяч.
Потерь среди личного состава и техники нет.
Ранее сообщалось, что оккупанты ночью обстреляли из минометов территорию Сумской области.
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