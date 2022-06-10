Черниговская область попала под огонь оккупантов из минометов

10 июня, 11:00
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Оккупанты обстреляли Черниговскую область (Фото:Генштаб)

Оккупанты обстреляли Черниговскую область (Фото:Генштаб)

Утром 10 июня российские оккупанты из минометов обстреляли территорию Сумской области.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

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Пограничники зафиксировали более 20 приходов в направлении населенного пункта Гремяч.

Видео дня

Потерь среди личного состава и техники нет.

https://www.youtube.com/embed/H22LqSNkALk

Ранее сообщалось, что оккупанты ночью обстреляли из минометов территорию Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Минометный обстрел Война России против Украины

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