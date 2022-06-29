Оккупанты обстреливали Черниговскую область: зафиксировали около 40 взрывов 29 июня, 12:01 Территория Черниговской области попала под вражеский огонь (Фото:Оперативное командование Север)

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Telegram.

Всего было зафиксировано до 39 взрывов. Огонь велся с территории Брянской области РФ по населенному пункту Новгород-Северского района.

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Примерно в то же время были зафиксированы два минометных взрыва по пограничной территории соседнего населенного пункта того же района.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.



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