Оккупанты обстреливали Черниговскую область: зафиксировали около 40 взрывов
Территория Черниговской области попала под вражеский огонь (Фото:Оперативное командование Север)
Во вторник, 28 июня, российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области.
Об этом сообщает Оперативное командование Север в Telegram.
Всего было зафиксировано до 39 взрывов. Огонь велся с территории Брянской области РФ по населенному пункту Новгород-Северского района.
Примерно в то же время были зафиксированы два минометных взрыва по пограничной территории соседнего населенного пункта того же района.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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