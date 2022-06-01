«Враг держит в тонусе». Глава ОВА рассказал о подготовке Черниговской области к повторному наступлению оккупантов 1 июня, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Черниговская область готова к повторному наступлению оккупационных войск, заявил глава ОВА (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Черниговская область готова к повторному наступлению войск России, заявил глава ОВА Вячеслав Чаус.



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В эфире телемарафона он сказал, что область готова лучше, чем 24 февраля.

По словам Чауса, скопление российских войск, которое наблюдается вдоль всего участка границы и с Россией, и Беларусью на сегодняшний день «некритично». Однако регион постоянно обстреливают оккупанты.

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«Враг постоянно продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и постоянно передвигается по реке Днепр, то есть держит нас в тонусе», — отметил он.

Накануне столичные власти показали, как укрепляют Киев перед возможным повторным штурмом россиян.

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