«Враг держит в тонусе». Глава ОВА рассказал о подготовке Черниговской области к повторному наступлению оккупантов

1 июня, 14:11
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Черниговская область готова к повторному наступлению оккупационных войск, заявил глава ОВА (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Черниговская область готова к повторному наступлению оккупационных войск, заявил глава ОВА (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Черниговская область готова к повторному наступлению войск России, заявил глава ОВА Вячеслав Чаус.

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В эфире телемарафона он сказал, что область готова лучше, чем 24 февраля.

По словам Чауса, скопление российских войск, которое наблюдается вдоль всего участка границы и с Россией, и Беларусью на сегодняшний день «некритично». Однако регион постоянно обстреливают оккупанты.

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«Враг постоянно продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и постоянно передвигается по реке Днепр, то есть держит нас в тонусе», — отметил он.

Накануне столичные власти показали, как укрепляют Киев перед возможным повторным штурмом россиян.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оборона Черниговская область Война России против Украины

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