Черниговская ТЭЦ приостановила работу после массированной атаки РФ

Черниговская ТЭЦ не работает после российского обстрела (Фото: wikipedia)

Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу в результате массированной российской атаки в ночь на пятницу, 17 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

В горсовете заявили, что объекты критической инфраструктуры подверглись целенаправленному поражению, которое повлияло на стабильность их функционирования.

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После атаки РФ подачу горячей воды для потребителей временно приостановили.

Сейчас на объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия.

В Черниговском горсовете отметили, что сроки восстановления работы ТЭЦ устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.

Там попросили людей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации.

Ночью русские войска нанесли удары по критическим объектам Чернигова. На местах попаданий возникли пожары, часть города осталась без электроснабжения.

Также Россия атаковала Днепр и Одесскую область.

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью армия РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 147 вражеских дронов.