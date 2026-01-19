Россияне атаковали пять важных энергообъектов в Черниговской области: десятки тысяч людей без света

19 января, 15:44
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Последствия удара РФ по Черниговской области 19 января (Фото: ГСЧС Украины)

Последствия удара РФ по Черниговской области 19 января (Фото: ГСЧС Украины)

В течение ночи 19 января российские войска повредили пять важных энергообъектов в Черниговской области. Без света остались десятки тысяч потребителей, сообщили в Черниговоблэнерго.

«Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться. Набираемся терпения и держим кулачки за наших воинов света», — написали в компании.

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Ранее глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли ряд ударов по энергообъектам Черниговской области. Зафиксировано попадание дронов Герань в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской общинах.

«За прошедшие сутки было много ударов по Черниговщине. Основная мишень — наши энергообъекты», — написал Чаус.

По его словам, обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных громадах области. Кроме этого, в городе Мена Герань попал по одному из предприятий. На месте прилета возник пожар.

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В воскресенье днем ударный беспилотник атаковал дом культуры в Сновске. Повреждена кровля, окна, двери и спортивный зал для детей. В результате атаки ранения получила 45-летняя женщина. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Как сообщил Чаус, за минувшие сутки зафиксировали 48 обстрелов и 91 взрыв. В течение недели на Черниговщине ПВО уничтожила 222 ударных дрона.

Днем 17 января россияне атаковали дронами дом в Семеновке Черниговской области, в результате чего пострадали женщина и трое полицейских.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Черниговская область Чернигов Обстрел Энергетика Электроэнергия

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