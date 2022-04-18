В Черниговской области спасатели достали из-под завалов тела более 70 погибших — ОГА 18 апреля, 15:26 Цей матеріал також доступний українською В Черниговской области деблокированы тела 71 погибшего человека (Фото:Черниговская ОГА)

В Черниговской области деблокированы тела 71 погибшего человека.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщила Черниговская облгосадминистрация.

По данным ведомства, с начала полномасштабной войны спасатели совершили 145 выездов для проведения аварийно-спасательных работ.

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Также спасен 41 человек, деблокированы тела 71 погибшего человека.

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По состоянию на 9 апреля, мэр Чернигова, Владислав Атрошенко сообщил о более чем 700 погибших гражданских жителях и военных. 40 человек пропали без вести. Таковы последствия длительных бомбардировок и обстрелов.



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