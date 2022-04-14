Российские войска обстреляли Черниговскую область — заместитель городского головы
Оккупанты обстреляли окраину Городни (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В четверг, 14 апреля около 14:00 российские войска обстреляли окраину Городни, Черниговской области.
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Об этом заявил заместитель городского головы Игорь Лахнеко , сообщает Суспільне.
Однако из какого оружия был обстрел, он не уточнил.
"Сейчас представители поехали на место и выяснят. На окраину бросили. Жертв точно нет, точная информация будет через полчаса», — сказал чиновник.
Информацию об обстреле Городни подтвердил и глава Черниговского РВА Андрей Кужель. Он предположил, что это был ракетный удар.
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