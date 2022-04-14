Российские войска обстреляли Черниговскую область — заместитель городского головы

14 апреля, 17:16
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Оккупанты обстреляли окраину Городни (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Оккупанты обстреляли окраину Городни (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

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В четверг, 14 апреля около 14:00 российские войска обстреляли окраину Городни, Черниговской области.

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Об этом заявил заместитель городского головы Игорь Лахнеко , сообщает Суспільне

Однако из какого оружия был обстрел, он не уточнил.

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"Сейчас представители поехали на место и выяснят. На окраину бросили. Жертв точно нет, точная информация будет через полчаса», — сказал чиновник.

Информацию об обстреле Городни подтвердил и глава Черниговского РВА Андрей Кужель. Он предположил, что это был ракетный удар.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Черниговская область Война России против Украины

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