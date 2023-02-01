В Черниговской области российская мина упала в погреб жилого дома, трое погибших — ОК Север 1 февраля, 20:10 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ обстреляли из минометов село Елино в Черниговской области в среду, 1 января. Российская мина попала в погреб частного дома, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ОК Север в Telegram.

По их данным, оккупанты обстреливали Елино с 15:10 до 15:40, вероятно, из миномета 120 мм.

«В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей. Один — получил ранение и доставлен в лечебное учреждение.», — уточняют в командовании.

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Также в пресс-службе добавили, что с 14:50 до 15:30 россияне из миномета 120 мм, обстреляли населенный пункт Студенок в Сумской области. По предварительным данным, потерь среди личного состава нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты днем в воскресенье, 29 января, ударили по Черниговской области из артиллерии и минометам.