Оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область 24 июня, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Черниговская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Viacheslav Chaus/facebook.com)

В ночь на пятницу, 24 июня, российские оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

Возле Сеньковки зафиксировали пять взрывов, предварительно, из минометов в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка.

Видео дня

В Семеновской громаде зафиксировали 20 взрывов из минометов в районе села Янжуловка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.