Оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область

24 июня, 11:01
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Черниговская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Viacheslav Chaus/facebook.com)

Черниговская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Viacheslav Chaus/facebook.com)

В ночь на пятницу, 24 июня, российские оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

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Возле Сеньковки зафиксировали пять взрывов, предварительно, из минометов в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка.

Видео дня

В Семеновской громаде зафиксировали 20 взрывов из минометов в районе села Янжуловка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Минометный обстрел Война России против Украины

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