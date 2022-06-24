Оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область
Черниговская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Viacheslav Chaus/facebook.com)
В ночь на пятницу, 24 июня, российские оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты в Черниговской области.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
Возле Сеньковки зафиксировали пять взрывов, предварительно, из минометов в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка.
В Семеновской громаде зафиксировали 20 взрывов из минометов в районе села Янжуловка.
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