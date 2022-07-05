«Есть 40 прилетов». Оккупанты обстреляли Черниговскую область с территории России — глава ОВА

5 июля, 17:36
Ракета (ілюстративне фото) (Фото:Повітряне командування Схід)

Ракета (ілюстративне фото) (Фото:Повітряне командування Схід)

Войска РФ обстреляли Черниговскую область с территории России, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Чаус в Telegram сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать приграничную территорию Черниговской области.

«Час назад россияне обстреляли территорию близ села Блешня (Семеновскоя община). Есть 40 взрывов — прилетов», — написал он.

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Он предположил, что оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Также, по его словам, оккупанты еще 10 раз обстреляли территорию области, вероятно, из артиллерии.

По предварительным данным, жертв и разрушений в регионе нет.

В конце июня спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что пограничники не фиксируют на границе с Черниговской и Сумской областями формирование ударной группировки для нового наступления РФ.

https://www.youtube.com/embed/4M133lmt620
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Черниговская область Войска РФ

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