Оккупанты во второй раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области — командование Север
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупанты во второй раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.
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Об этом сообщает оперативное командование Север.
«Около 12 часов с территории российской федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка», — говорится в сообщении.
Командование заявило, что всего с 9:20 до 12:10 было зафиксировано около трех десятков взрывов.
В частности, около 12:20 со стороны страны-агрессора зафиксировали семь взрывов («приходов») в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет.
Потерь среди личного состава нет.
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