Оккупанты во второй раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области — командование Север 16 мая, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты во второй раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.

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Об этом сообщает оперативное командование Север.

«Около 12 часов с территории российской федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка», — говорится в сообщении.

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Командование заявило, что всего с 9:20 до 12:10 было зафиксировано около трех десятков взрывов.

В частности, около 12:20 со стороны страны-агрессора зафиксировали семь взрывов («приходов») в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет.

Потерь среди личного состава нет.

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