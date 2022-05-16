Оккупанты во второй раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области — командование Север

16 мая, 15:47
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты во второй раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщает оперативное командование Север.

«Около 12 часов с территории российской федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2147218948792225

Командование заявило, что всего с 9:20 до 12:10 было зафиксировано около трех десятков взрывов.

https://www.youtube.com/watch?v=jtUWtcab_ko

В частности, около 12:20 со стороны страны-агрессора зафиксировали семь взрывов («приходов») в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет.

Потерь среди личного состава нет.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Черниговская область Война России против Украины

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