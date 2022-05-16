В Черниговской области начинают восстанавливать объекты критической инфраструктуры — ОВА 16 мая, 11:20 Цей матеріал також доступний українською В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что с понедельника, 16 мая, областная администрация начинает восстановление объектов критической инфраструктуры.

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«Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, я надеюсь, даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры. Я надеюсь, что это наступит уже сегодня. Под критической инфраструктурой я имею в виду электросети, водоканал, больницы и детские сады», — сказал он.

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По его словам, без этих объектов очень тяжело жить в Чернигове.

«Вторая очередь — жилищный фонд. Мы до нее дойдем, но после критической инфраструктуры», — сказал он.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.

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