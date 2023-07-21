Из-под завалов дома культуры в Черниговской области достали тело еще одной женщины — глава ОВА

21 июля, 18:04
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Последствия ракетного удара РФ по Черниговской области днем 21 июля (Фото:ОК Північ)

Последствия ракетного удара РФ по Черниговской области днем 21 июля (Фото:ОК Північ)

В Черниговской области из-под завалов дома культуры, который утром в пятницу, 21 июля, атаковала Россия, извлекли тело еще одной женщины. Таким образом известно, по меньшей мере, о двух погибших.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

«Из-под завалов дома культуры извлекли тело второй женщины», — пишет он.

Он добавил, что по населенному пункту Черниговского района враг випустил четыре ракеты. Разбор завалов продолжается.

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Дополнено 18:50 Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении уточнил, что речь идет о поселке Гончаровское в Черниговской области.

Ранее Чаус сообщал, что из-под завалов достали тело сотрудницы дому культуры.

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Днем 21 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Кроме Черниговской области, россияне второй раз за сутки атаковали Одесскую, ударив семью ракетами по «важному» объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Черниговская область Войска РФ

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