В Черниговской области полицейские подорвались на мине, один из них погиб 9 июня, 13:37 Машина с полицейскими наехала на мину в приграничной территории (Фото:МВД Украины)

В Черниговской области двое полицейских подорвались на мине, один из них погиб, второй — получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Там уточнили, что правоохранители находились вне службы. Они ехали на собственном автомобиле по территории пограничной зоны, там наехали на мину и взорвались.

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Погибшим оказался 39-летний Алексей Жовтик — старшего сержанта отделения полиции № 2 (пгт Репки) Черниговского районного управления полиции. Он погиб на месте. У полицейского остались трое несовершеннолетних детей.

Его коллега получил травмы и был госпитализирован.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это, как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.