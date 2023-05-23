В Черниговской области два человека подорвалась на мине, есть погибший — ОВА 23 мая, 22:14 Последствия взрыва в Черниговской области (Фото:Вячеслав Чаус/Telegram)

Во вторник, 23 мая, в Черниговской области два человека подорвались на взрывчатом устройстве. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

«Сегодня неподалеку села Хреновка Сновской городской территориальной громады на неизвестном взрывном устройстве взорвались два человека: один человек погиб, другой травмирован», — пишет он.

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Он добавил, что, по предварительной информации, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами минной безопасности.

Чаус выразил соболезнование семье погибшего. Глава ОВА напомнил, что россияне засорили территорию Украины взрывчатками, призвал быть бдительными и следовать инструкциям ГСЧС.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.