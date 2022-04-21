В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения — ОВА 21 апреля, 13:56 Цей матеріал також доступний українською В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения.

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Об этом сообщил глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.

«В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)», — написал он.

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По его словам, запрет не касается:

представителей ВСУ,

Госпогранслужбы,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Нацгвардии,

Службы безопасности,

Службы внешней разведки,

Министерства внутренних дел,

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,

работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.



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