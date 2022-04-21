В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения — ОВА
В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения.
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Об этом сообщил глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.
«В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)», — написал он.
По его словам, запрет не касается:
- представителей ВСУ,
- Госпогранслужбы,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
- Нацгвардии,
- Службы безопасности,
- Службы внешней разведки,
- Министерства внутренних дел,
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
- работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.
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