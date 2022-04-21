В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения — ОВА

21 апреля, 13:56
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В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

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В Черниговской области запрещено ходить в лес на период военного положения.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщил глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.

«В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)», — написал он.

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По его словам, запрет не касается:

  • представителей ВСУ,
  • Госпогранслужбы,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
  • Нацгвардии,
  • Службы безопасности,
  • Службы внешней разведки,
  • Министерства внутренних дел,
  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
  • работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Лес Война России против Украины

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