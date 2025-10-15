В ночь на среду, 15 октября, российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. В Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом, сообщили в ГСЧС.

В Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

14 октября российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 13 октября в Нежинском районе Черниговской области войска РФ с помощью дронов атаковали объект гражданской инфраструктуры, возник пожар.

В ОК Север позже сообщили, что российские оккупанты попали в нефтебазу в Черниговской области. Уточняется, что в объект попали четыре ударных дрона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной обстрел российских оккупантов снова был направлен на объекты энергетической инфраструктуры.