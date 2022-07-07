Черниговская и Сумская области. Войска РФ наращивают технику, может увеличиться количество обстрелов — Генштаб

7 июля, 17:09
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Фото:Скриншот видео Ukrinform TV/Youtube)

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Фото:Скриншот видео Ukrinform TV/Youtube)

Оккупанты наращивают технику возле границ Черниговской и Сумской области и могут увеличить количество обстрелов территории Украины на этих направлениях, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях активность противника в течение недели характеризовалась нанесением авиационных ударов, обстрелами позиций наших войск, в том числе выполняющих задания на границе. По имеющейся информации, противник осуществляет наращивание своей системы огневого поражения», — сказал он во время брифинга.

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По его данным, в течение недели войска РФ переместили на Сумское направление батарею 152-мм самоходных установок Гиацинт-Б, а также реактивную батарею БМ-21 Град в направлении населенного пункта Шостка.

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«В дальнейшем ожидается увеличение артиллерийских обстрелов пунктов наших войск и населенных пунктов приграничных районов, а также проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины», — добавил Громов.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что Чернигов и Сумы, которые с начала полномасштабного вторжения войск РФв Украину дали мощный отпор оккупантам, спасли Киев и Украину от «разрезания на части».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Обстрел Генштаб Черниговская область Сумская область

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