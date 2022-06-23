Обстрелы Сумской и Черниговской областей: пограничники пока не видят признаков подготовки нового наступления РФ 23 июня, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Россия систематически обстреливает приграничные районы Сумской и Черниговской областей (Фото:ГПСУ)

Пограничники не фиксируют на границе с Черниговской и Сумской областями формирование ударной группировки для нового наступления РФ.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.

«Россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей, это делается для демонстрации присутствия и сковывания сил, действий наших подразделений и сил обороны. Формирование врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент не наблюдается», — отметил он.

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Демченко подчеркнул, что Россия не прекращает обстрелы двух приграничных областей.

Только с начала месяца там зафиксировали 320 обстрелов территорий.

По словам представителя ГПСУ, такие действия несут угрозу мирным жителям и уничтожают гражданскую инфраструктуру. Противник ежедневно открывает огонь из артиллерии, минометов, стрелкового оружия, а также фиксируется сброс взрывчатых предметов с беспилотников.

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 июня — 120-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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