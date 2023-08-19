Появилось видео момента прилета по драмтеатру в Чернигове

19 августа, 13:50
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Россияне посреди дня ударили по центру Чернигова (Фото:Скриншот из видео)

Россияне посреди дня ударили по центру Чернигова (Фото:Скриншот из видео)

В соцсетях появилось видео момента российского ракетного удара по центру Чернигова в субботу, 19 августа.

Россияне атаковали город посреди праздничного дня, когда украинцы отмечают яблочный спас и многие горожане шли в церкви для освящения корзин.

Момент удара попал на видео одной из местных жительниц. На нем видно, как российская ракета попадает в драмтеатр в центре Чернигова.

Видео дня

Российские войска днем в субботу, 19 августа, нанесли удар по центру Чернигова. Вероятно, враг применил баллистическую ракету. По меньшей мере шесть человек погибли и 37 пострадали в результате российской атаки.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Баллистические ракеты Черниговская область Чернигов Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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