Появилось видео момента прилета по драмтеатру в Чернигове
Россияне посреди дня ударили по центру Чернигова (Фото:Скриншот из видео)
В соцсетях появилось видео момента российского ракетного удара по центру Чернигова в субботу, 19 августа.
Россияне атаковали город посреди праздничного дня, когда украинцы отмечают яблочный спас и многие горожане шли в церкви для освящения корзин.
Момент удара попал на видео одной из местных жительниц. На нем видно, как российская ракета попадает в драмтеатр в центре Чернигова.
Российские войска днем в субботу, 19 августа, нанесли удар по центру Чернигова. Вероятно, враг применил баллистическую ракету. По меньшей мере шесть человек погибли и 37 пострадали в результате российской атаки.