«Россияне воюют очень эмоционально». Маляр объяснила мотивацию российских оккупантов при сегодняшнем обстреле Чернигова 19 августа, 20:00 Разрушенный драмтеатр в Чернигове (Фото:Сергей Окунев/NV)

В субботу, 19 августа, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на дневной обстрел оккупантами Чернигова. Она считает, что россияне ищут наиболее символические или уязвимые объекты для украинцев.

Об этом чиновница написала в своем Telegram.

По ее словам, россиян донимает «все успешное, что есть у нас». Поэтому оккупанты запускают ракеты по тем объектам, о которых до этого была «очень положительная публичная информация».

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Маляр отмечает, что оккупантам известно расположение объектов, но «для них важна эмоциональная составляющая», чтобы попасть «как можно больнее».

«Было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия», — заявила заместитель министра обороны.

Маляр добавляет, что все публичные мероприятия во время войны — «это всегда риск и лотерея», несмотря на наличие или отсутствие информации о событиях. Эти риски накладываются на организаторов и посетителей, а также на тех, кто сопровождает детей.

«Да, сегодня нет безопасного места в Украине. Надежно только в укрытии. Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем», — резюмировала Анна Маляр.

В субботу, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Чернигов, вероятно использовав баллистическую ракету. В настоящее время известно о 110 раненых и семи погибших в результате ракетной атаки России. Одной из погибших было всего шесть лет.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, в момент взрыва возле драмтеатра большинство пострадавших находились в транспорте или возвращались из церкви.

Из-за взрывной волны вспыхнул пожар в помещении хозяйственного суда, повреждено здание Черниговской ОГА. Также в центре города и на прилегающих улицах повреждены другие здания, магазины, кафе.

После российской ракетной атаки на Драмтеатр в Чернигове ряд пользователей соцсетей раскритиковали организаторов выставки дронов в этом городе, заявив, что они подвергли людей опасности, организовав такое мероприятие в городе, расположенном недалеко от границы с Россией.

Главным объектом критики стала соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская. В то же время многие известные украинцы поддержали Берлинскую, подчеркнув, что в атаке виновата именно Россия.

В Черниговском городском совете заявили, что не согласовывали выставку дронов в городе, которая предположительно была целью ракетной атаки России, и не давали разрешения на ее проведение.

Соорганизатор выставки Мария Берлинская в посте на своей странице в Facebook написала, что проведение выставки действительно согласовывалось не с горсоветом, а с военно-гражданской администрацией.