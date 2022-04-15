«Переполняют эмоции». В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью — ОГА
В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью.
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Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
Сегодня на станцию Чернигов централизованно прибыл первый поезд с гуманитарной помощью. Это помощь, предоставленная государством. Это маленькая часть. Меня переполняют эмоции», – сказал он.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.
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