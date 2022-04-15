«Переполняют эмоции». В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью — ОГА 15 апреля, 17:01 Цей матеріал також доступний українською В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Сегодня на станцию Чернигов централизованно прибыл первый поезд с гуманитарной помощью. Это помощь, предоставленная государством. Это маленькая часть. Меня переполняют эмоции», – сказал он.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.