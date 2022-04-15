«Переполняют эмоции». В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью — ОГА

15 апреля, 17:01
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В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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В Чернигов приехал первый поезд с гуманитарной помощью.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3134615396802794

Сегодня на станцию Чернигов централизованно прибыл первый поезд с гуманитарной помощью. Это помощь, предоставленная государством. Это маленькая часть. Меня переполняют эмоции», – сказал он.

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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Гуманитарная помощь Чернигов Война России против Украины

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