Чернигов полностью обесточен, движение общественного электротранспорта в городе остановлено

7 ноября, 07:54
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Общественный электротранспорт в Чернигове прекратил работу (Фото: Черниговский городской совет)

Общественный электротранспорт в Чернигове прекратил работу (Фото: Черниговский городской совет)

Город Чернигов полностью обесточен после российской атаки БПЛА в ночь на субботу, 7 ноября, сообщает городской совет.

Из-за отсутствия электроэнергии движение электрического общественного транспорта в городе приостановлено, говорится в сообщении.

Вечером 6 ноября и утром 7 ноября Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о группах реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Чернигова.

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В ночь на субботу российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Киевской и Житомирской областей, в результате чего в столице возникла сложная ситуация с энергоснабжением. Кроме того, войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву: повреждены жилые дома и Северный мост, разрушен детский сад, пять человек получили ранения.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Черниговская область Чернигов Отключения света Война России против Украины атаки России на энергосистему

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