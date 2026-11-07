Чернигов полностью обесточен, движение общественного электротранспорта в городе остановлено

Город Чернигов полностью обесточен после российской атаки БПЛА в ночь на субботу, 7 ноября, сообщает городской совет.

Из-за отсутствия электроэнергии движение электрического общественного транспорта в городе приостановлено, говорится в сообщении.

Вечером 6 ноября и утром 7 ноября Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о группах реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Чернигова.

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В ночь на субботу российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Киевской и Житомирской областей, в результате чего в столице возникла сложная ситуация с энергоснабжением. Кроме того, войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву: повреждены жилые дома и Северный мост, разрушен детский сад, пять человек получили ранения.