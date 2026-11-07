Чернигов полностью обесточен, движение общественного электротранспорта в городе остановлено
Общественный электротранспорт в Чернигове прекратил работу (Фото: Черниговский городской совет)
Город Чернигов полностью обесточен после российской атаки БПЛА в ночь на субботу, 7 ноября, сообщает городской совет.
Из-за отсутствия электроэнергии движение электрического общественного транспорта в городе приостановлено, говорится в сообщении.
Вечером 6 ноября и утром 7 ноября Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о группах реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Чернигова.
В ночь на субботу российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Киевской и Житомирской областей, в результате чего в столице возникла сложная ситуация с энергоснабжением. Кроме того, войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву: повреждены жилые дома и Северный мост, разрушен детский сад, пять человек получили ранения.