Россияне ударили по центру Чернигова вероятно баллистической ракетой: есть раненые и погибшие
Россияне ударили по центру Чернигова баллистикой (иллюстративное фото) (Фото:ГУР МО)
Российские войска днем в субботу, 19 августа, нанесли удар по центру Чернигова. Вероятно, враг применил баллистическую ракету. Известно, что в результате атаки есть раненые и погибшие.
NV в онлайн-режиме рассказывает о ситуации в Чернигове и последствиях российской атаки.
11:49. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Черниговской области.
11:46. Корреспонденты Суспільне сообщают, что в результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие.
11:41. Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне обстреляли центр Чернигова.
«Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», — написал Чаус.
11:20. В Черниговской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности.