Россияне ударили по центру Чернигова вероятно баллистической ракетой: есть раненые и погибшие 19 августа, 11:42 Россияне ударили по центру Чернигова баллистикой (иллюстративное фото) (Фото:ГУР МО)

Российские войска днем в субботу, 19 августа, нанесли удар по центру Чернигова. Вероятно, враг применил баллистическую ракету. Известно, что в результате атаки есть раненые и погибшие.



NV в онлайн-режиме рассказывает о ситуации в Чернигове и последствиях российской атаки.

11:49. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Черниговской области.

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11:46. Корреспонденты Суспільне сообщают, что в результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие.

11:41. Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне обстреляли центр Чернигова.

«Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», — написал Чаус.

11:20. В Черниговской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности.