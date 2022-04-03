«Напоминает Бучу и Мариуполь». Чернигов уничтожен на 70% — мэр 3 апреля, 16:40 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный в результате российских бомбардировок отель Украина в центре Чернигова, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Oleh Holovatenko)

Чернигов в результате обстрелов и атак российских оккупантов уничтожен на 70%, рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

«У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как им дожить до завтра», — сказал Атрошенко в эфире телемарафона.

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«У нас сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову», — добавил Атрошенко.

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По данным Генштаба ВС Украины, российские оккупанты наносят систематические ракетные и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов — в частности, в Чернигове и Харькове, которые продолжает блокировать.



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