Как жила и продолжает жить больница в разбомбленном Чернигове — репортаж НВ 11 апреля, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные в результате вражеских обстрелов дома в Чернигове (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Журналист Дмитрий Тузов совместно с Первым добровольным мобильным госпиталем посетил черниговскую областную больницу, которая не прекращала работу, несмотря на месяц постоянных обстрелов.

О том, как врачи оперировали в условиях войны и как больница возвращается к привычной жизни и работе — смотрите в эксклюзивном репортаже НВ.

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