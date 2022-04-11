Как жила и продолжает жить больница в разбомбленном Чернигове — репортаж НВ

11 апреля, 13:49
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Разрушенные в результате вражеских обстрелов дома в Чернигове (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Разрушенные в результате вражеских обстрелов дома в Чернигове (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

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Журналист Дмитрий Тузов совместно с Первым добровольным мобильным госпиталем посетил черниговскую областную больницу, которая не прекращала работу, несмотря на месяц постоянных обстрелов.

О том, как врачи оперировали в условиях войны и как больница возвращается к привычной жизни и работе — смотрите в эксклюзивном репортаже НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=iRhqySXM3jo
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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