Чернигов и Сумы спасли Украину от разрезания на части — Арестович 6 апреля, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные заезжают в Чернигов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что украинские города Чернигов и Сумы, которые с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину дают отпор оккупантам, спасли Украину от разрезания на части.

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Видео с заявлением Арестовича опубликовал телеканал Дом в Telegram.

«Чернигов сделал очень важную вещь: если бы россияне прошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые идут со Львова на Донецк. И все конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания на части. И Киев спасли», — сказал он.

Видео дня

Арестович также назвал ложью, заявления Кремля о, якобы, умышленном отводе войск РФ из киевской и Черниговской областей.

«Им же нужно оправдание какое-то для внутренней и внешней аудитории. Они понесли конкретно военное поражение с очень высокими потерями», — добавил советник.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 18600 человек личного состава, 684 танков, 107 РСЗО и 150 самолетов.

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