«Иллюстрация трусости и цинизма России». Во Франции, США и Эстонии отреагировали на ракетный обстрел Чернигова 19 августа, 21:29 Черниговский драмтеатр после российского ракетного удара, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В субботу, 19 августа, Министерство иностранных дел Франции осудило российский ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого погибли семь человек и почти 140 получили ранения.

«Это еще одна иллюстрация трусости и цинизма России. Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и будет продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными», — говорится в тексте заявления французского МИД.

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Как отметило внешнеполитическое ведомство Франции, согласно международному праву, умышленный обстрел гражданских объектов «является военным преступлением».

Также на ракетный обстрел Чернигова отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. В своем Twitter она написала следующее:

«Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой — праздником в Украине — никогда не должны были быть убитыми или ранеными».

Бринк считает, что российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению «отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться».

На ракетный обстрел Чернигова отреагировали в МИД Эстонии. В своем Twitter внешнеполитическое ведомство страны осудило очередную «российскую атаку, которая унесла жизни семерых человек».

«Нападения российских военных на невинных мирных жителей продолжаются ежедневно. Эстония не устанет поддерживать Украину», — заявили в МИД Эстонии.

В субботу, 19 августа, российские оккупанты обстреляли город Чернигов, вероятно, использовав баллистическую ракету. В результате обстрела семь человек погибло, около 140 пострадало.

Вечером МВД сообщило, что поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. По данным ведомства, в результате российского удара по центральной части города семь человек погибли и 129 были ранены. Среди пострадавших есть 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Руководитель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус также сообщил о завершении поисково-спасательной операции. По его данным, в результате ракетной атаки 140 человек обратились за медицинской помощью, 41 был госпитализирован.