«Сначала прячешься от дронов, потом ищешь воду и свет». Как живет Чернигов без электричества — BBC 21 октября, 21:45 В Чернигове людей призывают запасаться водой (Фото: Чернігівська ОВА)

«Жизнь в Чернигове сейчас напоминает квест. Сначала прячешься от дронов, потом исчезает свет. Ищешь, где зарядить телефон, потом — воду», — рассказывает 55-летний житель Чернигова Александр. О жизни Чернигова на фоне российских атак рассказывают Диана Куришко и Елена Сидоренко для BBC News Украина.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Всю минулу ніч чоловік чув вибухи. Як і тисячі інших містян, Олександр опинився у ситуації, коли немає світла, а подекуди і води, і зв’язку.

У ніч з 20 проти 21 жовтня Чернігівську область масовано атакували російські дрони. За даними керівника ОВА В’ячеслава Чауса, над регіоном зафіксували 51 ціль, в тому числі дві балістики.

Ракети і дрони вразили енергомережу. Чернігів і велика частина області поринула у темряву.

Втрата енергії на насосних станціях вплинула на водопостачання — у місті зникла вода.

Через тривалі атаки уранці енергетики не змогли почати ремонт, але зараз працюють над відновленням.

Як виживають люди на Чернігівщині?

Чернігів: місто у темряві

Після нічної атаки у Чернігівському районі є два влучання в обʼєкт теплопостачання та енергетики, розповіли в ОВА.

Через це аварійно відключили світло.

«Все місто Чернігів без електроенергії - і не тільки місто, але і північ області», — розповів в коментарі ВВС Андрій Подорван, радник голови Чернігівської ОВА.

Чернігів занурився в темряву ще ввечері 20-го жовтня, розповідає мешканка міста Ірина.

«Спочатку мигнуло, зникло на мить і з’явилось. А потім відключили взагалі. І це при тому, що у нас до цього по вісім годин не було електрики за графіком», — розповідає жінка.

У Чернігові люди шукають пункти незламності, щоб зарядити гаджети / Фото: Чернігівська ОВА

Останні пів року росіяни особливо сильно бʼють по енергетиці Чернігівської області - по інфрастуктурі, залізниці, заправка, котельнях, говорить Андрій Подорван з Чернігівської ОВА.

Ще інтенсивнішими, за його словами, стали удари за останні два місяці.

У місті постійно відключали світло.

Чернігів, який деренчить

«В квартирах холодно, темно, сиро. Жах якийсь. Це дуже складно. Особливо тим, у кого дітки», — описує минулу добу Ірина.

За її словами, сьогодні світло зникло навіть у тих районах, де ніколи не вимикали під час графіків відключень.

Зранку на вулицях було темно, світились тільки вивіски на деяких закладах, які працювали від генераторів.

«Для мене то був шок, — розповідає чернігівка Олена про виключення світла. — Спочатку ми не розуміли, що відбувається, думали, що то в нашому районі щось сталось. А коли прочитали в соцмережах, що то половину Чернігівщини вирубило, то запанікували. Що робити?».

Олена розповідає, що раптове вимкнення у всьому місті дуже її налякало.

У пунктах незламності часто зайняті всі розетки / Фото: ВВС

«Чернігів зараз деренчить. Важко звісно, але нічого, виживемо. У 2022 на початку вторгнення було набагато гірше», — оптимістично описує життя у Чернігові після атаки Олександр.

За його спостереженнями, майже кожен бізнес у місті зараз має генератор — магазини, аптеки.

«Я зранку прокинувся, вийшов на вулиці - там все працює на генераторах. Завдяки генераторам місто живе», — каже чоловік.

Фото: Чернігівська ОВА

«Спали одягнутими»

Для роботи Олені з Чернігова потрібен ноутбук і зв’язок.

«Ніч з 20-го на 21-ше жовтня у Чернігові була дуже тривожною, — розповідає Олена. — Я майже всю ніч не спала. Напередодні я і син ще й захворіли. В квартирі дуже сиро і холодно. Спали одягнуті під кількома ковдрами. Не приніс нічого доброго і ранок. Зник мобільний зв’язок, а з ним і можливість працювати. Нікуди ні подзвонити не могла, ні соцмережі читати. Єдине, що я могла зробити — випити заспокійливе».

Телефон через кілька годин жінка зарядила лише у пункті незламності.

«Спрочатку я пішла на пошту неподалік від мого дому. Там диринчав на вулиці генератор, я сподівалась, що хоча б телефон заряджу там. Але на пошті мені сказали, що генератор вони зараз вимкнуть, бо у них закінчується паливо. Пішла шукати далі щастя», — розповідає Олена про пошуки світла у Чернігові.

Олена працює у пункті незламності, там є світло і зв'язок / Фото: ВВС

Вільні розетки вона знайшла у пункті незламності ДСНС, в одному з районів міста. Там була можливість зарядитись і попрацювати з ноутбуком, а ще там був вайфай.

Саме у пункті незламності Олена змогла вийти на зв’язок з ВВС.

«Коли туди прийшла, там вже заряджали свої телефони кілька бабусь та літній чоловік. Одна жінка була з собакою. Прийшли погрітись. Потім прибіг хлопчик з телефоном», — Олена каже, що невелика кімната у пункті Незламності швидко наповнювалась людьми. Вони розповідали, що знайти вільні розетки по місту — справжній квест.

В магазинах, в мобільних пунктах незламності - черги до генераторів.

В пункті ДСНС, де була Олена, тепло, можна зігрітися. Там є чайник, чай, цукор. Є навіть трохи розваг для дітей — книжки та розмальовки, є підгузки.

Підгузки і розмальовки для дітей у пункті незламності / Фото: ВВС

У Чернігівські ОВА кажуть, що всього в області зараз працює понад 260 пунктів незламності, де можна підзарядити гаджети і зігрітися.

У деяких роздавали гарячі обіди.

Після світла зникла вода

«Зі світлом зникла і вода. Водоканал в соцмережах почав писати — запасайтесь водою! А як нею запасатись? Її вже не було», — говорить Олена.

Жінка розповідає, що мала деякі запаси води вдома, але не знає, наскільки її вистачить.

«А для родини найбільша проблема — то вода, — розповідає чернігівець Олександр. — І особливо водовідведеня. Якщо для пиття ще можна набрати, то що робити з туалетами?»

Ситуація з водою складна, заявили у КП «Чернігівводоканал». Без електрики не працюють насоси.

Мешканці Чернігова розповіли ВВС, що вода доходить лише до перших поверхів багатоквартирних будинків. Далі немає напору.

Чернігів частково залишився і без води / Фото: Чернігівська ОВА

«Вода на перших поверхах гарантовано. Вище — залежно від рельєфу місцевості. У середньому по місту вода доходить до 4−5 поверху», — заявили у «Чернігівводоканалі».

Для мешканців багатоповерхових будинків відкрили колонки. У деякі райони підвозять воду: Масани, Ремзавод, Шерстянка.

Олександр з Чернігова каже, що вже почав шукати у місті будинок для оренди з грубою або котлом на дровах.

«Шукаю такий, щоб була піч або котел дров’яний. Бо от у кого у знайомих газовий котел — то вони теж без тепла сидять. Нема електрики — газовий котел не працює. Тому зараз оті старі хатки з грубками — то саме те, що треба», — говорить мрійливо чоловік.

Ближче до обіду у Чернігові почало з’являтися світло, але лише у деяких районах міста.

Поступово відновлюється і мобільний зв’язок.

«У мене на вулиці світло з’явилось буквально на 20 хвилин. А потім знову зникло, розповідає Олена. — Сидітиму у рятувальників, поки всю роботу не пороблю і всі гаджети не заряджу».

Попри катастрофу з електроенергією, Чернігів продовжує жити, каже жінка. Водоканал підвозить воду, по всьому місту працюють пункти незламності.

Зараз у Чернігові не ходять тролейбуси, але є автобуси.

«Виживемо. Місто-герой Чернігів здаватися не збирається. Да важко, але всі розуміють, що це війна, а ми на кордоні. Більшість населення готове, бо це вже було. Хоча важко старим, літнім людям. Вони налякані», — говорить Олександр.

За словами голови ОВА Чауса, критична інфраструктура повністю переведена на генератори.

Росіяни змінили тактику обстрілів?

Говорячи про обстріли Чернігова, Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, каже, що це нова тактика росіян.

«Ціляться у периферійні об'єкти енергетичної системи України у намаганні їх від'єднати від іншої системи. Вони намагаються залишити без світла окремі міста. Черга припала на Чернігів», — говорить експерт.

Схожу думку висловили і в ГУР.

«Російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тепер головною метою окупантів є створення так званої буферної зони в прикордонних районах», — вважає заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, якого цитує РБК-Україна.

І почали росіяни, за його словами, з прикордонних областей: Сумська, Харківська, Чернігівська.

Що значить буферна, санітарна зона?

«Це значить (знищити) всю інфраструктуру: це тепло, це електроенергія, це інфраструктура — для того, щоб населення залишило цю територію. І це якраз ми й бачимо у Сумській та Чернігівській областях», — підкреслив заступник начальника ГУР МО України.

За його словами, є підстанції, по яких росіяни у 2022−2024 роках не завдавали ударів.

«Це підстанції на 110 кВ, ми бачимо, як вони постійно відслідковують, у якому вони стані. Також роблять аналіз наслідків ударів, дорозвідку, щоб знищити остаточно», — зауважив Скібіцький.

Як швидко відновлять світло у Чернігові?

В Чернігівській ОВА і в Укренерго запевняють, що роблять все від них залежне, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

«Ситуація складна, але це ще не можна назвати блекаутом. Це неприємно, але не апокаліптично», — говорить про Чернігів Геннадій Рябцев, експерт з енергетики.

За його словами, систему не зруйновано, а знеструмлення Чернігова здійснюється за командою обленерго, тобто відбувається контрольоване обмеження.

«Енергетики здатні відновити роботу системи попри всі намагання Російської Федерації цьому завадити», — каже Рябцев.