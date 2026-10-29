РФ атаковала центр Чернигова Бандеролью: погибли две 15-летние девушки, 15 человек пострадали, среди них дети

29 октября, 13:20
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Россияне атаковали Чернигов (Фото: Дмитрий Брижинский / Telegram)

Россияне атаковали Чернигов (Фото: Дмитрий Брижинский / Telegram)

В четверг, 29 октября, армия страны-агрессора России атаковала центр Чернигова, в результате чего возник пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

13:20 Он уточнил, что число пострадавших возросло до 15 человек, среди них трое детей. Одиннадцать раненых доставили в городские больницы, еще четверым медики оказали помощь на месте.

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13:00 ГСЧС показала последствия вражеской атаки на Чернигов.

Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области
Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области
Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области

12:55 В Черниговском горсовете уточнили, что число пострадавших возросло до 11.

Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области
Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области
Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области

12:50 Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне ударили Бандеролью по центру Чернигова, когда на улицах было много людей.

Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области
Управление ГСЧС в Черниговской области
Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области

По его словам, в результате атаки погибли две 15-летние девушки. В городе повреждены жилые дома, бизнес и автомобили. На месте работают экстренные службы.

12:40 Брижинский уточнил, что число пострадавших возросло до девяти, среди них — двое детей.

12:19 Он отметил, что, по предварительным данным, погибли два человека, еще двое получили ранения.

По его словам, после удара в магазинах возник пожар. Информация о последствиях атаки уточняется.

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23 октября российские войска атаковали два частных предприятия в Чернигове, в результате чего один человек погиб, а еще как минимум 25 получили ранения. Российский беспилотник упал на территорию одного из предприятий и вызвал разрушения.

В ночь на 9 октября Российские войска атаковали беспилотниками гипермаркет Эпицентр в Чернигове. В результате удара повреждены крыша торгового центра и окна в соседних многоэтажках, а на территории гипермаркета вспыхнул пожар.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Чернигов Атака Война России против Украины Дроны погибшие на войне

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