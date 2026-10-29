РФ атаковала центр Чернигова Бандеролью: погибли две 15-летние девушки, 15 человек пострадали, среди них дети
Россияне атаковали Чернигов (Фото: Дмитрий Брижинский / Telegram)
В четверг, 29 октября, армия страны-агрессора России атаковала центр Чернигова, в результате чего возник пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
13:20 Он уточнил, что число пострадавших возросло до 15 человек, среди них трое детей. Одиннадцать раненых доставили в городские больницы, еще четверым медики оказали помощь на месте.
13:00 ГСЧС показала последствия вражеской атаки на Чернигов.
12:55 В Черниговском горсовете уточнили, что число пострадавших возросло до 11.
12:50 Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне ударили Бандеролью по центру Чернигова, когда на улицах было много людей.
По его словам, в результате атаки погибли две 15-летние девушки. В городе повреждены жилые дома, бизнес и автомобили. На месте работают экстренные службы.
12:40 Брижинский уточнил, что число пострадавших возросло до девяти, среди них — двое детей.
12:19 Он отметил, что, по предварительным данным, погибли два человека, еще двое получили ранения.
По его словам, после удара в магазинах возник пожар. Информация о последствиях атаки уточняется.
23 октября российские войска атаковали два частных предприятия в Чернигове, в результате чего один человек погиб, а еще как минимум 25 получили ранения. Российский беспилотник упал на территорию одного из предприятий и вызвал разрушения.
В ночь на 9 октября Российские войска атаковали беспилотниками гипермаркет Эпицентр в Чернигове. В результате удара повреждены крыша торгового центра и окна в соседних многоэтажках, а на территории гипермаркета вспыхнул пожар.