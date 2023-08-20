В больницах Чернигова остается более 40 пострадавших, повреждено 500 квартир в более чем 60 домах — ОВА 20 августа, 07:28 Площадь возле театра в Чернигове, куда попала российская ракета (Фото:Сергей Окунев / NV)

По состоянию на утро воскресенья, 20 августа, в больницах Чернигова остается 41 человек, пострадавший в результате ракетного удара России по городскому драмтеатру, 15 из них были прооперированы.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире национального марафона.

По его словам, количество погибших в результате преступной российской атаки остается неизменным: ракета убила семь человек. 148 человек были ранены: обратились за амбулаторной помощью или были доставлены в больницы.

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«По состоянию на 6:20 утра в больницах Чернигова остается 41 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, 15 человек были прооперированы», — рассказал Чаус.

Он сообщил, что утром в воскресенье в Чернигове активно продолжаются работы по расчистке центра города, также на месте работают правоохранители. «Коммунальная техника работает. Сейчас идет обследование всех жилых домов, учреждений для того, чтобы оценить размер ущерба и закрыть эти вопросы. Особенно по людям, по помещениям — повреждения получили более 500 жилищ. Это более 60 домов, которые находились рядом с тем местом, куда прилетела ракета», — сообщил председатель Черниговской ОГА.

Сегодня в больницах Чернигова с пострадавшими также будут работать психологи.

В субботу, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Чернигов, предположительно, использовав баллистическую ракету. В результате обстрела семь человек погибли, по состоянию на вечер 19 августа было известно о 140 раненых. Среди пострадавших — 15 детей и 15 сотрудников полиции. Среди погибших — шестилетняя девочка.