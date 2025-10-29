РФ атаковала шахедом объект критической инфраструктуры в центре Чернигова

29 октября, 08:22
В Чернигове прогремел взрыв после атаки шахеда (Фото: via Думская / Telegram)

В Чернигове в среду, 29 октября, прогремел взрыв. Руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что зафиксирован взрыв шахеда в черте города.

По его словам, РФ атаковала объект критической инфраструктуры в центре города. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 28 октября в центре Чернигова зафиксировано падение шахеда. Россия совершила очередную ночную атаку.

За несколько минут до инцидента жители сообщали о мощном взрыве в центре Чернигова.

Как сообщали СМИ, после этого в городе появились проблемы с мобильной связью.

27 октября российские войска атаковали Чернигов и область ударными беспилотниками. По данным военных, в воздушном пространстве вблизи города находилось около 15 шахедов.

