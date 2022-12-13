Дело о сбыте кокаина в ночных клубах: Чернецкого приговорили к пяти годам лишения свободы — прокуратура

13 декабря, 16:44
Поделиться:
Юрий Чернецкий (Фото:www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Юрий Чернецкий (Фото:www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Юрий Чернецкий приговорен к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина в ночных клубах Киева, сообщила прокуратура столицы во вторник, 13 декабря в Facebook.

Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.

В прокуратуре заявили, что злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. В дальнейшем в ходе обысков по месту его жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

Видео дня

www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

При поддержке публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор мужчине по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств ( ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

В августе этого года сообщалось, что Чернецкий, ранее задержанный в центре столицы, взят под стражу.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Прокуратура Киева Кокаин Наркоторговец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X