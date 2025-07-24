Российские оккупанты атаковали Черкассы ракетами: семеро пострадавших, среди них ребенок

В четверг, 24 июля, российские оккупанты нанесли удар по Черкассам, в результате чего пострадали семь человек, среди них есть и ребенок.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.

По словам чиновника, в результате атаки в городе вспыхнули несколько пожаров.

Фото: Суспільне Черкаси

«У нас есть несколько пожаров по городу. Все службы работают. По предварительным данным, есть шестеро травмированных», — отметил он.

По состоянию на 6:15 утра все пожары ликвидировали.

«Ситуация под контролем. Угроз для населения нет», — добавил он.

В ночь на 24 июля российские оккупанты также атаковали Одессу, там прогремели взрывы. В городе звучала воздушная тревога, в ряде других городов есть угроза вражеских БпЛА.