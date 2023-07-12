Атака дронов. В Черкасской области есть попадание, госпитализировали двух человек с ожогами 12 июля, 08:06 Сбитый дрон Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed Черкасскую область в ночь на среду, 12 июля. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

По его словам, было попадание в объект нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. Там начался пожар. который уже погасили.

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Два человека получили ожоги — их доставили в больницу. Сейчас место атаки обследуют.

В ночь на 12 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Власти Киева сообщили об уничтожении всех вражеских целей возле столицы. В целом силы ПВО сбили над Украиной 11 из 15 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131.