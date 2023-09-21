Появилось видео первых минут после ракетной атаки оккупантов на Черкассы

21 сентября, 16:06
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Последствия российской ракетной атаки в Черкассах, 21 сентября 2023 года (Фото:Governor of Cherkasy Regional Military-Civil Administration Ihor Taburets via Telegram/Handout via REUTERS)

Последствия российской ракетной атаки в Черкассах, 21 сентября 2023 года (Фото:Governor of Cherkasy Regional Military-Civil Administration Ihor Taburets via Telegram/Handout via REUTERS)

Нацполиция Украины опубликовала видео первых минут после ракетной атаки российских оккупантов на Черкассы утром в четверг, 21 сентября.

Как сообщается в Facebook Нацполиции, патрульные прибыли на место атаки одними из первых. Спасательная операция продолжается, там работают медики и спасатели.

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https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/6824900544234963

В ночь на 21 сентября страна-террорист Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве и ряде областей работала ПВО.

Видео дня

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Оккупанты запустили ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из района западнее Энгельса, применив десять самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силы ПВО уничтожили 36 из 43 российских ракет.

В центре Черкасс в результате попадания ракеты разрушено здание отеля, загорелись торговые павильоны на рынке, пострадали десять человек.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил Радио Свобода, что под завалами могут оставаться люди, вероятно, завалы продолжат разбирать ночью.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Полиция Видео Черкассы Ракетные удары Национальная полиция Украины Нацполиция Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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