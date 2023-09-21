Удар России по Черкассам: в отель попала боевая часть ракеты, в здании могли находиться до 23 человек 21 сентября, 09:07 Спасатели на месте попадания в Черкассах (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В четверг, 21 сентября, председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, комментируя ракетный удар РФ по гостинице в центре Черкасс, заявил, что в здание попала боевая часть ракеты, в отеле могли находиться до 23 человек.

«Это здание гражданского объекта — гостиницы, где сдавались в аренду помещения: частично под гражданские офисы, частично проживали люди как в гражданском объекте инфраструктуры», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, были разрушены со второго по пятый этажи.

Глава области заявил, что пострадали десять человек, один мужчина в тяжелом состоянии, у остальных легкие повреждения.

В соседних домах выбиты окна и балконы.

В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

В Киеве в результате атаки ранены семь человек, произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в отель в центре города.