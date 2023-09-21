Удар России по гостинице в Черкассах: число раненых возросло до десяти 21 сентября, 09:18 Российские оккупанты атаковали Черкассы 21 сентября (Фото:МВД)

Количество пострадавших в результате атаки России на отель в центре Черкасс 21 сентября возросло с семи до десяти.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Украины.

Такие данные о травмированных по состоянию на 08:40. Поисково-спасательная операция продолжается. Всего, по словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в отеле могли находится 23 человека.

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Глава МВД Игорь Клименко говорил, что с места атаки удалось эвакуировать десять человек, еще одного мужчину спасли из-под завалов.

Россияне во время массированного удара по Украине в ночь на четверг, 21 сентября, атаковали Черкассы. По словам властей, в гостиницу в центре города попала боевая часть российской ракеты. Также загорелись торговые павильоны.

