Удар России по гостинице в Черкассах: число раненых возросло до десяти

21 сентября, 09:18
Поделиться:
Российские оккупанты атаковали Черкассы 21 сентября (Фото:МВД)

Российские оккупанты атаковали Черкассы 21 сентября (Фото:МВД)

Количество пострадавших в результате атаки России на отель в центре Черкасс 21 сентября возросло с семи до десяти.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Украины.

Такие данные о травмированных по состоянию на 08:40. Поисково-спасательная операция продолжается. Всего, по словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в отеле могли находится 23 человека.

Видео дня

Глава МВД Игорь Клименко говорил, что с места атаки удалось эвакуировать десять человек, еще одного мужчину спасли из-под завалов.

Россияне во время массированного удара по Украине в ночь на четверг, 21 сентября, атаковали Черкассы. По словам властей, в гостиницу в центре города попала боевая часть российской ракеты. Также загорелись торговые павильоны.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Отель Черкассы Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X