Черкасскую область ночью атаковали ударные дроны. Есть три попадания

25 июля, 08:18
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Сбитый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сбитый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область в ночь на вторник, 25 июля, иранскими дронами-камикадзе Shahed. Есть три попадания.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

По его словам два беспилотника попали в поля, еще один — в пустой сельскохозяйственный ангар. Пострадавших и пожаров в результате атаки нет.

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В ночь на 25 июля в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу, которая продолжалась до утра. По предварительным данным, Россия осуществила атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed. Все вражеские цели, которые летели на Киев, сбили.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Черкасская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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