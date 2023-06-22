В Черкасской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания и досуга — в ОВА рассказали, когда они будут закрываться
В Черкасской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания и досуга (Фото:Unsplash)
В Черкасской области ввели общий режим работы для заведений общественного питания и досуга. Отныне они будут закрываться не позднее 22:00.
Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.
Исключений среди заведений, по словам Табурца, не будет.
Такое решение было принято совместно с правоохранителями и военным командованием для безопасности жителей региона.
Комендантский час в области действует с 00:00 до 4:00.