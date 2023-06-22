В Черкасской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания и досуга — в ОВА рассказали, когда они будут закрываться

22 июня, 11:20
Поделиться:
В Черкасской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания и досуга (Фото:Unsplash)

В Черкасской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания и досуга (Фото:Unsplash)

В Черкасской области ввели общий режим работы для заведений общественного питания и досуга. Отныне они будут закрываться не позднее 22:00.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.

Исключений среди заведений, по словам Табурца, не будет.

Такое решение было принято совместно с правоохранителями и военным командованием для безопасности жителей региона.

Видео дня

Комендантский час в области действует с 00:00 до 4:00.

Читайте также:
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Комендантский час Рестораны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X