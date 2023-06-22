В Черкасской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания и досуга — в ОВА рассказали, когда они будут закрываться 22 июня, 11:20 В Черкасской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания и досуга (Фото:Unsplash)

В Черкасской области ввели общий режим работы для заведений общественного питания и досуга. Отныне они будут закрываться не позднее 22:00.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.

Исключений среди заведений, по словам Табурца, не будет.

Такое решение было принято совместно с правоохранителями и военным командованием для безопасности жителей региона.

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