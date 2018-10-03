03 октября 2018, среда

Из-за выигрыша в лотерею или перевода денег за границу могут отказать в субсидии - Рева

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Андрей Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию

Андрей Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию

Выигрыш в лотерею или денежный перевод из-за границы, превышающей 50 тысяч гривен, может быть основанием для неназначения субсидии. Об этом в эфире Радио НВ сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, сам факт перевода или выигрыша не может быть основанием для отказа в назначении пособия, однако комиссия будет учитывать дополнительные доходы при принятии решения.

Министр также напомнил, что квартиры площадью более 120 квадратных метров и дома в 200 квадратных метров считаются "элитной недвижимостью". В таком случае их владельцы способны самостоятельно оплатить коммунальные услуги, поэтому им субсидия тоже не назначается.

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