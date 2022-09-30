«Война становится бескомпромиссной». Фесенко объяснил, как политические решения Путина повлияют на развитие событий в следующие полгода 30 сентября, 19:43 Эксклюзив НВ Работа ВСУ (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

Псевдореферендумы и аннексия украинских территорий Россией означает, что война становится бескомпромиссной. Такое мнение в эфире «Радио НВ» озвучил политолог Владимир Фесенко.

«Главное политическое следствие всего происходящего сейчас — война становится бескомпромиссной. Остается только военный путь решения нынешних проблем», — уверен Фесенко.

Видео дня

По мнению политолога, российский диктатор Владимир Путин перешел очередной рубикон, и вернуться назад он уже не сможет:





«Он надеется, что ему удастся заставить Запад, а потом и нас, к признанию, что все это (аннексированное — ред.) якобы территория России. Но никто повторять в 2014 году уже не будет. Поэтому в ближайшие месяцы нас ожидает не пауза в войне, как многие надеялись, а продолжение боевых действий».



Фесенко предполагает, что активные боевые действия продлятся и зимой, а весной Путин начнет шантажировать мир демонстративным применением ядерного оружия. Также, по словам политолога, война может стать «тотальной» и перейти на территорию России.

«Мы уже видим начало смены настроений в самой России. И для российской элиты, хотя бы для части окружения Путина, происходящее может привести к огромным рискам. Они уже вышли из зоны комфорта, а могут лишиться всего. И тому, кто знает, что произойдет за эти полгода с Путиным, с путинским режимом», — добавил Фесенко.