В Изюме через неделю должен появиться свет и вода — заместитель мэра 26 сентября, 04:27 Потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима (Фото:facebook.com/volodymyr.matsokin)

В освобожденном Изюме Харьковской области примерно через неделю возобновят электроснабжение, после этого в городе появится и вода. Также к работе готовы две аптеки.

Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.



«Свет в городе — ждать не менее недели; газ — оптимистичные прогнозы по частному сектору. В городе уже работает Новая почта, пока мобильно. Будет электричество — будет вода, заработают банки, банкоматы», — написал заммэра.

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Как добавил Мацокин, Изюм также ждет мобильных бригад Укрпочты по выдаче пенсий. Лекарство можно получить в центральной городской больнице бесплатно, по назначению врача.

Также к работе готовы две аптеки.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из уволенного Изюма.

Агентство Reuters писало, что потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима с тех пор, как в марте российские войска были отвергнуты из Киевской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских захватчиков населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

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