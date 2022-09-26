В Изюме через неделю должен появиться свет и вода — заместитель мэра

26 сентября, 04:27
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Потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима (Фото:facebook.com/volodymyr.matsokin)

Потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима (Фото:facebook.com/volodymyr.matsokin)

В освобожденном Изюме Харьковской области примерно через неделю возобновят электроснабжение, после этого в городе появится и вода. Также к работе готовы две аптеки.

Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

«Свет в городе — ждать не менее недели; газ — оптимистичные прогнозы по частному сектору. В городе уже работает Новая почта, пока мобильно. Будет электричество — будет вода, заработают банки, банкоматы», — написал заммэра.

Видео дня

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid022UCoZLWd1ATeNhDyBUAWhxHptSiiKyfzDZdtsXrk4FbNu5LzFXmTGqqT5TucoYBvl?__cft__[0]=AZWBNTffRvDx76qS1bRjpy-timO0Rezyih7EgcxRxSXNAnWbuBKc282ZbnRkUnb1pjEuTJaxgTG3N7cXM8eEprunPWxOzSjvM1IV0XiU_Sxp3PiBpBCQ9U3wxZ7U5Nnudm6vY8JIuxV77EcB_lZ69-dR&__tn__=%2CO%2CP-R

Как добавил Мацокин, Изюм также ждет мобильных бригад Укрпочты по выдаче пенсий. Лекарство можно получить в центральной городской больнице бесплатно, по назначению врача.

Также к работе готовы две аптеки.

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Разрушенный Изюм (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook) Принесли смерть и разрушение. Украинские военные показали, как выглядит Изюм после деоккупации

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из уволенного Изюма.

Агентство Reuters писало, что потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима с тех пор, как в марте российские войска были отвергнуты из Киевской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских захватчиков населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

https://www.youtube.com/embed/XT_Dd-mg-Js
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Евсуг Изюм-Харьков Война в Украине Война России против Украины

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